27 ноября 2025 в 05:46

Киньте семена этого цветка на снег и получите шикарные клумбы: не нужно копать или ждать весны

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Есть удивительно простой способ получить на участке яркие и жизнестойкие цветы с минимальными усилиями — посеять их под зиму, прямо по снегу. Идеальный кандидат для такого эксперимента — эшшольция.

Ее семена не боятся холода и прекрасно проходят естественную стратификацию. Вам не нужно копать землю или ждать весны — просто в конце ноября или декабре, когда снег уже выпал и слегка уплотнился, киньте семена на снег в нужном месте. Таяние снега затянет их в землю на оптимальную глубину.

Весной вы увидите дружные всходы, а к началу лета получите шикарные клумбы, наполненные нежными шелковистыми чашечками цветов ярко-оранжевого, желтого или розового цвета. Эшшольция будет цвести все лето, она засухоустойчива, не требует подкормок и сама сеется, обеспечивая цветение на годы вперед. Это самый простой путь к красивой клумбе!

Ранее был назван шаровидный многолетник, который заменит капризные петунии: зимует в открытом грунте.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
