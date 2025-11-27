День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 15:19

Паштет со сливочным сыром и грибами: готовим в два раза больше — со стола исчезает мгновенно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот паштет стал для меня настоящим открытием — нежнейшая текстура с насыщенным вкусом курицы и ароматом грибов. Идеально подходит для утренних бутербродов, тарталеток или просто как закуска к праздничному столу. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания.

Готовлю я так: 500 граммов куриного филе отвариваю до готовности в подсоленной воде. 150 граммов шампиньонов, лука и моркови мелко нарезаю и пассерую на сливочном масле до мягкости. Все ингредиенты перекладываю в блендер, добавляю 150 граммов сливочного сыра и 100–150 мл теплого куриного бульона. Взбиваю до абсолютно гладкой однородной текстуры, при необходимости подсаливая и перча по вкусу. Перекладываю в контейнер и даю настояться в холодильнике 2–3 часа — тогда вкус становится особенно насыщенным. Паштет отлично хранится 3–4 дня и идеально намазывается на тосты.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
еда
рецепты
паштеты
грибы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин указал на главную проблему украинской армии
Путин сообщил об окружении двух городов
Украина «сдает» одно направление за другим: новости СВО к вечеру 27 ноября
Путин одной фразой оценил возможный отказ США продлять ДСНВ
Путин объяснил, что готов гарантировать Европе
Путин заявил, что нужно сделать с планом урегулирования по Украине
Стало известно о потерях ВСУ за октябрь
Путин раскрыл, когда на СВО прекратятся боевые действия
Путин раскрыл состав российской переговорной группы по Украине
Путин рассказал, где контактируют спецслужбы России и Украины
«Жулики»: Путин отверг ложь о «российской агрессии» против ЕС
Украина договорилась с Британией о сборке дронов-перехватчиков
Чернышов, отказ играть в Крыму, рождение сына: как живет Мария Добржинская
В Турции назвали условие для возможности отправки миротворцев на Украину
Путин ответил на вопрос о визите делегации США в Москву
В России выявили самый длительный случай заражения ковидом
В Киришах мужчина убил знакомого во время пьяной ссоры
Росгвардия поймала дебошира и получила неожиданную похвалу
Губернатор Воробьев рассказал о предпрофессиональных классах в Подмосковье
Старт корабля «Союз МС-28» попал в объектив космонавта Платонова с МКС
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.