Пончики-пышки как в пышечной Питера! Получаются нежные, воздушные, с хрустящей корочкой — сохраняйте рецепт

Ах, эти легендарные ленинградские пышки! Поколения выросли на этом вкусе — нежные, воздушные, с хрустящей корочкой и той самой сахарной пудрой, что остается на губах и пальцах. В отличие от тяжелых пончиков, эти пышки — облачка из детства, тающие во рту. Их аромат, разносящийся по кухне, мгновенно переносит в ту самую пышечную с аутентичной атмосферой Петербурга. Это не просто выпечка, а ностальгия по простым радостям, которую теперь можно легко воссоздать дома.

Подогрей 250 мл молока до теплого состояния, раствори в нем 10 г сухих дрожжей и 1 ст. л. сахара. Оставь на 10 минут до появления пенной шапки. В глубокой миске смешай опару, 2 ст. л. растопленного сливочного масла, 1 яйцо, щепотку соли и постепенно вводи 450–500 г муки. Замеси мягкое, немного липкое тесто. Накрой и оставь в тепле на 1–1,5 часа, пока оно не удвоится. Обомни тесто, раскатай в пласт толщиной 1,5 см и вырежи стаканом кружочки. Оставь на расстойку на 20 минут. Разогрей в кастрюле растительное масло (толщина слоя 4–5 см). Обжаривай пышки порциями по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Готовые пышки выкладывай на бумажные полотенца, а затем обильно посыпай сахарной пудрой.

