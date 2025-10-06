Обалденное печенье «Сырные хвостики». Всего 20 минут — и миллион восторгов! 5 ингредиентов и сыр

Эти невероятные сырные хвостики! Это не просто печенье, а какая-то магия: хрустящие снаружи, немного тягучие внутри, с насыщенным сырным вкусом. Моя семья теперь от них просто без ума! Они идеально идут и к утреннему кофе, и к супу вместо хлеба, а дети тайком уносят их с собой в школу на перекус. Самое приятное, что готовятся они из простейших продуктов, которые всегда есть под рукой, а процесс настолько легкий, что справится даже тот, кто ни разу не пек. Это тот самый рецепт, который выручит тебя в любой ситуации и сделает королевой кухни без лишних усилий.

Для теста тебе понадобится: 400 г муки, 100 г холодного сливочного масла, 300 г нежирного творога, 100 г твердого сыра, 120 мл холодного молока или воды и щепотка соли. Для посыпки возьми кунжут. Муку смешай с солью, натри в нее на крупной терке холодное масло. Добавь творог, размятый вилкой, и сыр, натертый на мелкой терке. Влей холодное молоко и быстро замеси тесто. Не нужно долго его вымешивать! Скатай в шар, заверни в пленку и убери в холодильник на полчаса. Достань тесто, раскатай в пласт толщиной в полсантиметра и нарежь на полоски. Каждую полоску скрути в спиральку, выложи на противень с пергаментом, посыпь кунжутом и выпекай в разогретой до 200 °C духовке около 15 минут до золотистого цвета. Аромат будет стоять невероятный!

