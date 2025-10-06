Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 октября 2025 в 12:33

Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Песков: Путин проведет международный телефонный разговор вечером 6 октября

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

6 октября состоится международный телефонный разговор с участием президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, беседа пройдет вечером, передает ТАСС.

Вечером мы ожидаем международный телефонный разговор, — прокомментировал Песков.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не знают о танкере Boracay у французского побережья. Он отметил, что Россия не причастна к задержке, а речь идет о коммерческих поставках углеводородов. Песков также указал на эскалацию напряженности со стороны европейских стран и ЕС, которые пытаются представить Россию как угрозу для оправдания увеличения военных расходов.

Также пресс-секретарь президента России сообщил, что попытки Европы блокировать российские танкеры с нефтью могут иметь непредсказуемые последствия для глобальных рынков. По его словам, Москва не оставит такие действия без ответа.

До этого Песков заявил, что высказывания американских чиновников о возможности ударов по российской территории являются «достаточно тревожным сигналом». Он подчеркнул, что российское руководство внимательно следит за такими заявлениями.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
президент РФ
Россия
