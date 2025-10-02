Песков: Россия примет меры на попытки Европы блокировать танкеры с нефтью

Попытки Европы блокировать танкеры с российской нефтью приведут к непредсказуемым последствиям для мировых рынков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что Москва не оставит подобное без ответа, передают «Известия».

Мы, конечно же, будем принимать меры. Президент [Франции Эммануэль] Макрон говорит, что давайте затруднять передвижение российской нефти. А если вы сделаете ошибку и будете затруднять вообще нефтяные маршруты транспортировки? — сказал он.

Призыв президента Франции задерживать российские танкеры с нефтью является незаконным, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, данная ситуация может спровоцировать обострение отношений между Россией и Евросоюзом.

Он также уверен, что в случае массовой блокировки мировому рынку грозит колоссальный рост цен на нефть. По словам эксперта, подобные действия могут привести к исчезновению огромных объемов сырья. Уже сейчас рынок может отреагировать на подобные призывы повышением котировок.