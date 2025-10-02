«Призыв к пиратству»: энергетик об идее Макрона задерживать танкеры из РФ Энергетик Юшков назвал незаконным призыв Макрона задерживать танкеры с нефтью РФ

Призыв президента Франции Эммануэля Макрона задерживать российские танкеры с нефтью является незаконным, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, данная ситуация может спровоцировать обострение отношений между Россией и Евросоюзом.

Это призыв к пиратству, поскольку задерживать танкеры с российской нефтью незаконно. Нет никаких международных санкций на уровне ЕС или ООН, которые привели бы к запрету на перевозку российской нефти. Даже национальных санкций, запрещающих перевозку российской нефти, нет ни со стороны США, ни со стороны Евросоюза. Поэтому это исключительно призыв к пиратству, особенно если танкеры находятся в международных водах, — подчеркнул Юшков.

По словам эксперта, существует ценовой порог на транспортировку нефти, но на данный момент полные запреты не действуют нигде. Он отметил, что США ранее вводили ограничения на экспорт нефти из Ирана и Венесуэлы, но в отношении России подобных решений нет.

Давайте Россия тоже начнет задерживать французские суда — на каком основании? Что, если Россия будет сопровождать караваны танкеров военными кораблями? Они будут пытаться брать их на абордаж? Это прямой путь к ужесточению конфликта и прежде всего росту цен на нефть, — заключил Юшков.

Ранее Макрон предложил европейским ведомствам задерживать танкеры теневого флота на несколько недель, чтобы нарушить поставки российской нефти. По его мнению, такая мера может значительно сократить нефтеэкспорт РФ и нанести серьезный ущерб федеральному бюджету страны.