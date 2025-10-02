В Кремле заметили заявления США об ударах вглубь России Песков: заявления США о возможности ударов вглубь РФ являются опасным симптомом

Заявления американских чиновников о возможности нанесения ударов по территории России являются «достаточно опасным симптомом», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. В ходе беседы, опубликованной в Telegram-канале корреспондента ВГТРК, он отметил, что подобные заявления не остаются без внимания российского руководства.

Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замеченным в Москве, мы его заметили, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что администрация США примет решение о предоставлении Украине разведданных для нанесения ударов по России. По данным The Wall Street Journal, соответствующее разрешение для разведывательных агентств и Пентагона уже подписано президентом страны Дональдом Трампом.

Военный эксперт Алексей Анпилогов заявил, что передача разведданных от США Украине не обеспечит Киеву военного преимущества над российскими войсками. По его оценке, заявления американского лидера о передаче разведданных носят политический характер и направлены на создание «страхового полиса» от обвинений в возможном поражении Украины.