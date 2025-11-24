Песков заявил об отсутствии у Кремля информации о визите Зеленского в США

Песков заявил об отсутствии у Кремля информации о визите Зеленского в США

Кремль не обладает данными о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон на предстоящей неделе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что российская сторона не в курсе предполагаемой повестки таких переговоров, передает ТАСС.

Мы не располагаем такой информацией (о визите Зеленского в США на следующей неделе — NEWS.ru), мы не знаем, приедет ли глава киевского режима в Вашингтон, что именно будет обсуждаться, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что российская сторона не получала официального текста американского плана по урегулированию на Украине в его обновленной версии. Он уточнил, что в Москве были ознакомлены с публичными заявлениями по итогам консультаций, прошедших в Женеве. Песков также отметил, что в Кремле зафиксировали внесение определенных правок в первоначальный текст документа.

Прежде представители украинской делегации на переговорах в Женеве подтвердили американским коллегам, что новая редакция плана урегулирования кризиса на Украине отвечает национальным интересам. Делегация США в свою очередь подтвердила, что главная цель их работы — установление «прочного и реализуемого мира».