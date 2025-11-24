День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 13:47

Политолог объяснил интерес США к украинскому конфликту

Политолог Ружанский: США хотят получить контролируемый исход кризиса на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США важно получить контролируемый исход кризиса на Украине, рассказал 360.ru политолог историк Владимир Ружанский. Он отметил, что затяжной конфликт несет определенные издержки для Вашингтона.

Во-первых, растет риск непредсказуемой эскалации. Во-вторых, он окончательно переориентирует Россию на Китай, создавая более мощный антиамериканский блок. Не стоит забывать, что в Вашингтоне прекрасно понимают: Москва — не главный враг. Реальную угрозу представляет именно Пекин. Кроме того, поддержка Украины ложится тяжким бременем на бюджет и становится все менее популярной внутри самих Штатов, — рассказал Ружанский.

По мнению политолога, вечный конфликт не будет выгоден США. Он подчеркнул, что Штатам необходимо укрепить позиции в глобальной системе безопасности.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио рассказал, что за последние девять месяцев США получили много важной информации о том, что для России действительно важно по вопросу Украины. Он уточнил, что на данный момент Вашингтон и Киев прорабатывают корректировки в плане урегулирования, которые еще предстоит согласовать.

США
Украина
политологи
договоры
