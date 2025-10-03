В Кремле рассказали о действиях Франции в стиле британских пиратов

В Кремле не владеют информацией о танкере Boracay, который был задержан у французского побережья, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он ответил на соответствующий вопрос на английском языке, в стиле британских пиратов, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Я не знаю, какая нефть, откуда она, эта нефть, которая перевозилась а танкере. У нас нет этой информации. Это коммерческие поставки углеводородов. Президент Франции говорит, что нам нужно замедлить транспортировку нефти. А что, если это не Россия, а Франция создает огромные проблемы для всех путей международной транспортировки энергии? — сказал Песков.

Также представитель Кремля заявил, что эскалация исходит как из отдельных европейских стран, так и от ЕС в целом. По его словам, на Западе пытаются выставить РФ в качестве мирового зла, чтобы под это дело нарастить свои военные расходы за счет собственных налогоплательщиков. При этом никто не понимает, зачем они это делают, учитывая, что Россия не представляет для них угрозы, так как не собирается ставить под угрозу собственные интересы, подчеркнул он.

Ранее французские военные задержали двух членов экипажа танкера Boracay недалеко от побережья города Сен-Назер. Под стражу взяты лица, которые представились капитаном судна и его старшим помощником. Допрос задержанных проводился в помещениях морской жандармерии. Судно включено в перечень антироссийских санкций. Позже его капитан вернулся на борт и танкер продолжил движение.