«Приветствуем заявление»: Кремль положительно оценил слова Трампа по ДСНВ

Кремль приветствует заявление американского президента Дональда Трампа о поддержке продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, такой ответ Вашингтона на предложение российского лидера Владимира Путина дает основание для оптимизма.

Мы приветствуем такое заявление и считаем, что это уже дает основание для оптимизма, — сказал Песков.

Ранее Трамп назвал хорошей идеей предложение Путина по ДСНВ. Согласно инициативе, Россия готова придерживаться ограничений в соответствии с документом после 5 февраля 2026 года еще в течение 12 месяцев.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не предлагала «изыскивать творческие способы» для дальнейшей пролонгации ДСНВ. Дипломат отметила, что такая опция не предусмотрена в самом договоре, а его продление стало бы «нетривиальной задачей». В свою очередь Песков отмечал, что диалог о дальнейшей судьбе договора должен начинаться между Россией и США.