06 октября 2025 в 12:41

Песков отреагировал на заявления Евросоюза о беспилотниках

Песков назвал безосновательными заявления ЕС о связи беспилотников с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия отвергает обвинения европейских политиков в причастности Москвы к полетам беспилотников в различных частях Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов. Он также назвал эти заявления огульными и безосновательными, передает ТАСС.

В Европе много политиков, которые склонны сейчас во всем винить Россию. Делают они это все всегда безосновательно, огульно. Так к этим обвинениям мы и относимся, — поделился Песков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что власти Германии разберутся с историей о происхождении беспилотников над Мюнхеном лишь в следующем веке. Так она прокомментировала высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что дроны могут быть якобы связаны с Россией.

До этого западные СМИ рассказали, что завершившийся в Копенгагене неформальный саммит лидеров стран Евросоюза зашел в тупик. Оборону сообщества на фоне инцидентов с дронами и самолетами участники обсуждали более четырех часов, но к общему итогу прийти так и не смогли.

Россия
Кремль
Дмитрий Песков
беспилотники
Евросоюз
опровержения
