06 октября 2025 в 12:48

Стало известно, как россияне защищают свои персональные данные в Сети

«Одноклассники»: 20% россиян уверены в защите своих персональных данных в Сети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждый пятый россиянин (20%) полностью уверен в защите своих персональных данных в Сети, свидетельствуют данные опроса социальной сети «Одноклассники». При этом 26% респондентов отмечают, что могли бы отнестись к защите такой информации внимательнее.

Большинство опрошенных (51%) признались, что меняют пароли очень редко — только в случае крайней необходимости. Остальные обновляют их примерно раз в год. Лишь 5% участников исследования следят за безопасностью и меняют пароли каждые несколько недель.

Кроме того, 24% россиян активно используют двухфакторную аутентификацию, особенно для защиты важных аккаунтов — банковских сервисов и почты. Почти половина респондентов (46%) пока плохо разбираются в этом механизме, но хотели бы научиться его использовать.

Ранее МВД России выпустило рекомендации по защите от кибермошенников, обратив особое внимание на риски использования встроенных менеджеров паролей в браузерах. Ведомство также предостерегло граждан от использования общедоступных Wi-Fi-сетей для финансовых операций.

россияне
пароли
интернет
данные
