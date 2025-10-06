Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 октября 2025 в 12:56

Ветеран ЦСКА назвал виновного в поражении «Спартака»

Пономарев: Максименко показал ужасную игру в матче с ЦСКА

Владимир Пономарев Владимир Пономарев Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что армейцам слишком легко далось начало матча со «Спартаком». Он также раскритиковал голкипера красно-белых за ужасную игру.

Начало классное, армейцам слишком легко дались голы. Дальше не поверили своему счастью и расслабились, во втором тайме еще и по физике просели. Да, «Спартак» был в шоке, но самый ужасный — Максименко. Четыре удара, три гола. Еще и какие: в первом моменте в штрафной кроме него были три защитника и они вчетвером не разобрались с Глебовым, — заявил Пономарев.

Ранее «Спартак» в гостях уступили ЦСКА со счетом 2:3. Встреча прошла 5 октября на стадионе «ВЭБ-Арена». За напряженной борьбой следили почти 30 тыс. зрителей.

В составе победителей голами отметились Кирилл Глебов, Данил Круговой и Иван Обляков, который реализовал пенальти. У спартаковцев отличились Жедсон Фернандеш и Ливай Гарсия. Отмечается, что «Спартак» пропустил три мяча за 18 минут впервые с 1947 года. На перерыв на матчи сборных ЦСКА ушел лидером РПЛ (24 очка), «Спартак» — шестой (18 очков).

Спартак
ЦСКА
РПЛ
футбол
