06 октября 2025 в 13:38

Ветеран ЦСКА объяснил высокую результативность матча «Динамо» — «Локомотив»

Пономарев: «Динамо» и «Локомотив» забили много из-за бездарной игры в обороне

Владимир Пономарев Владимир Пономарев Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru назвал слабую игру в обороне главной причиной высокой результативности в матче «Динамо» и «Локомотива». Он также раскритиковал решение поставить Хуана Касереса и Бактиера Зайнутдинова в линию защиты.

Бездарная игра в обороне. Просто ужас. Всегда обращал внимание: Касерес и Зайнутдинов — это не игроки обороны. Нельзя ставить в оборону кого попало. Надо читать игру, а не играть по игроку и мячу, как Касерес. Что ж ты игрока упустил за спину, догонял и толкал? Вот тебе результат — одиннадцатиметровый, — заявил Пономарев.

В матче 11-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 5:3. В составе победителей отличились Данил Пруцев (1-я минута), Алексей Батраков с пенальти (43-я), Николай Комличенко (68-я), Дмитрий Воробьев (81-я) и Александр Руденко (90+2-я). У «Динамо» авторами мячей стали Иван Сергеев (22-я), Бителло (27-я) и Максим Осипенко с пенальти (85-я).

Ранее «Спартак» в гостях уступили ЦСКА со счетом 2:3. Встреча прошла 5 октября на стадионе «ВЭБ-Арена». За напряженной борьбой следили почти 30 тыс. зрителей.

Ветеран ЦСКА объяснил высокую результативность матча «Динамо» — «Локомотив»
