«Абсолютное скотство»: в ГД осудили мигрантов за игры с трупом козла Депутат ГД Милонов: игры с обезглавленным козлом — это абсолютное скотство

Игры с мертвым козлом, прошедшие в Раменском, не являются традиционными для России, здесь это делать запрещено, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, это абсолютное скотство. Парламентарий посоветовал мигрантам, которые участвовали в подобных соревнованиях, «проследовать в места, где это норма».

Подобные игры не являются традиционными для нашей страны. Здесь это делать категорически запрещено. Не знаю, в какой традиции духовной выросли эти индивидуумы, но в России едой вообще не принято кидаться. Я, как житель Санкт-Петербурга и бывшего Ленинграда, считаю, что это абсолютное скотство. Они со своими козлами могут проследовать в те места, где это норма, — сказал Милонов.

Он добавил, что увеселения подобного рода «нормальному человеку точно в голову не придут». Также депутат призвал наказать участвовавших в играх мигрантов, чтобы остальным было неповадно.

Ранее стало известно, что в деревне Коняшино Московской области более 500 мигрантов приняли участие в национальной игре кок-бору, в рамках которой они пытались забросить обезглавленную тушу козла в специальные ворота. После состязания из животного приготовили плов. Местные жители возмущены подобными мероприятиями и просят принять меры.