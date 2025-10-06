Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 15:08

«Абсолютное скотство»: в ГД осудили мигрантов за игры с трупом козла

Депутат ГД Милонов: игры с обезглавленным козлом — это абсолютное скотство

Игра в Кок-бору Игра в Кок-бору Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Игры с мертвым козлом, прошедшие в Раменском, не являются традиционными для России, здесь это делать запрещено, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, это абсолютное скотство. Парламентарий посоветовал мигрантам, которые участвовали в подобных соревнованиях, «проследовать в места, где это норма».

Подобные игры не являются традиционными для нашей страны. Здесь это делать категорически запрещено. Не знаю, в какой традиции духовной выросли эти индивидуумы, но в России едой вообще не принято кидаться. Я, как житель Санкт-Петербурга и бывшего Ленинграда, считаю, что это абсолютное скотство. Они со своими козлами могут проследовать в те места, где это норма, — сказал Милонов.

Он добавил, что увеселения подобного рода «нормальному человеку точно в голову не придут». Также депутат призвал наказать участвовавших в играх мигрантов, чтобы остальным было неповадно.

Ранее стало известно, что в деревне Коняшино Московской области более 500 мигрантов приняли участие в национальной игре кок-бору, в рамках которой они пытались забросить обезглавленную тушу козла в специальные ворота. После состязания из животного приготовили плов. Местные жители возмущены подобными мероприятиями и просят принять меры.

мигранты
игры
традиции
спорт
козы
Раменское
Госдума
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назначена проверка после смерти россиянина, которого не госпитализировали
Удар HIMARS по Белгороду 6 октября: что известно, блэкаут, жертвы
Глава поискового отряда оценил шансы найти пропавшую в тайге семью живой
Воробьев рассказал об обновлении многоквартирных домов в Подмосковье
Развод Константина Ивлева. На кого он променял молодую жену, почему молчит
Увидел родителей и расплакался: в психбольнице изнасиловали ребенка
От сердечного приступа умер известный французский режиссер
Житель Белгорода погиб при ракетном ударе ВСУ
Правительство Москвы объявило победителей премии «В кадре»
Власти ужаснулись количеством потребляемого россиянами сахара в год
Экс-депутат Рады ответил, от кого зависит переизбрание Зеленского
Булыкин раскрыл, чем его удивил матч «Динамо» — «Локомотив»
Египтянин обманом вывез россиянку в Дубай и запретил выезд их дочери
Названа причина эвакуации людей из торгового центра в Долгопрудном
Цена бензина АИ-92 на бирже достигла рекорда
«Абсолютное скотство»: в ГД осудили мигрантов за игры с трупом козла
Блогеры из Африки встретились с российскими коллегами из «Инсайт Люди»
В Госдуме объяснили причины успеха Бабиша на парламентских выборах в Чехии
Принц Уильям странно отозвался о детстве с принцем Гарри
Призер ОИ объяснил отсутствие россиян в заявке ЧМ по спортивной гимнастике
Дальше
Самое популярное
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.