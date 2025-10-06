Клуб «Валдай»
Организатора покушения на замглавы Херсонщины осудили на пожизненное

Южный окружной военный суд заочно приговорил Павла Савицкого к пожизненному лишению свободы, сообщает ТАСС. Он признан виновным в организации покушения на заместителя губернатора Херсонской области Виталия Булюка в 2022 году.

В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, — указали в суде.

В сентябре 2022 года Савицкий поручил другим людям вести наблюдение за перемещением Булюка для его последующего подрыва. Участники преступного сообщества 12 декабря того же года дистанционно при помощи мобильного телефона привели в действие взрывное устройство возле дома потерпевшего, после чего произошел взрыв.

Булюк получил ранение средней тяжести в результате подрыва автомобиля. Чиновник был экстренно госпитализирован в местный госпиталь. Врачи сообщали, что состояние его здоровья после атаки было стабильным.

Позже Южный окружной военный суд приговорил диверсантов Юрия Доманчука и Виталия Скакуна к 23 и 24 годам колонии. Они признаны виновными в покушении на Виталия Булюка. В ходе прений сторон прокурор попросил суд назначить им пожизненное заключение.

