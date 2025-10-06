Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 14:43

Семья Тернер скорбит из-за страшной потери

Сын Тернер умер из-за почечной недостаточности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приемный сын артистки Тины Тернер Айк Тернер-младший умер от почечной недостаточности, передает Page Six со ссылкой на его двоюродную сестру Айку Жаклин Буллок. По информации издания, у него также наблюдались проблемы с сердцем.

С огромной печалью мы сообщаем о кончине моего двоюродного брата, Айка Тернера-младшего. Он был для меня не просто двоюродным братом, а скорее родным братом, ведь мы выросли в одной знаменитой семье, — заявила Буллок.

Отмечается, что артистка усыновила Тернера-младшего в браке с его отцом Айком Тернером-старшим. Айк-младший как и родители построил успешную музыкальную карьеру. Отношения Тины с супругом не сложились из-за его измен и рукоприкладства. В итоге она порвала связи как с бывшем мужем, так и приемным сыном.

Ранее итальянский актер Ремо Джироне умер на 77-м году жизни. Артист прославился ролью Тано Каридди в сериале о мафии «Спрут». Джироне начал карьеру в театре, но широкую известность получил благодаря телевидению. Его персонаж появился в середине сериала «Спрут», посвященного борьбе с сицилийской мафией «Коза ностра».

Тина Тернер
дети
смерти
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Коротко о приоритетах»: какие теракты удается предотвратить в России?
Автоэксперт высказался о лишении прав за грязный номер
Назначена проверка после смерти россиянина, которого не госпитализировали
Удар HIMARS по Белгороду 6 октября: что известно, блэкаут, жертвы
Глава поискового отряда оценил шансы найти пропавшую в тайге семью живой
Воробьев рассказал об обновлении многоквартирных домов в Подмосковье
Развод Константина Ивлева. На кого он променял молодую жену, почему молчит
Увидел родителей и расплакался: в психбольнице изнасиловали ребенка
От сердечного приступа умер известный французский режиссер
Житель Белгорода погиб при ракетном ударе ВСУ
Правительство Москвы объявило победителей премии «В кадре»
Власти ужаснулись количеством потребляемого россиянами сахара в год
Экс-депутат Рады ответил, от кого зависит переизбрание Зеленского
Булыкин раскрыл, чем его удивил матч «Динамо» — «Локомотив»
Египтянин обманом вывез россиянку в Дубай и запретил выезд их дочери
Названа причина эвакуации людей из торгового центра в Долгопрудном
Цена бензина АИ-92 на бирже достигла рекорда
«Абсолютное скотство»: в ГД осудили мигрантов за игры с трупом козла
Блогеры из Африки встретились с российскими коллегами из «Инсайт Люди»
В Госдуме объяснили причины успеха Бабиша на парламентских выборах в Чехии
Дальше
Самое популярное
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.