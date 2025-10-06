Семья Тернер скорбит из-за страшной потери

Приемный сын артистки Тины Тернер Айк Тернер-младший умер от почечной недостаточности, передает Page Six со ссылкой на его двоюродную сестру Айку Жаклин Буллок. По информации издания, у него также наблюдались проблемы с сердцем.

С огромной печалью мы сообщаем о кончине моего двоюродного брата, Айка Тернера-младшего. Он был для меня не просто двоюродным братом, а скорее родным братом, ведь мы выросли в одной знаменитой семье, — заявила Буллок.

Отмечается, что артистка усыновила Тернера-младшего в браке с его отцом Айком Тернером-старшим. Айк-младший как и родители построил успешную музыкальную карьеру. Отношения Тины с супругом не сложились из-за его измен и рукоприкладства. В итоге она порвала связи как с бывшем мужем, так и приемным сыном.

Ранее итальянский актер Ремо Джироне умер на 77-м году жизни. Артист прославился ролью Тано Каридди в сериале о мафии «Спрут». Джироне начал карьеру в театре, но широкую известность получил благодаря телевидению. Его персонаж появился в середине сериала «Спрут», посвященного борьбе с сицилийской мафией «Коза ностра».