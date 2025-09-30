Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 16:49

Поклонники Тины Тернер были оскорблены видом ее памятника в США

В США открыли памятник Тине Тернер, возмутивший поклонников певицы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Памятник певице Тине Тернер, установленный в ее родном городе Браунсвилл в США, раскритиковали фанаты и жители города, сообщает NBC News. Бронзовая статуя высотой три метра была открыта во время ежегодного празднования Дней наследия Тины Тернер.

Скульптор Фред Аджаноги выбрал для памятника образ певицы в мини-юбке, на каблуках и с микрофоном в руках. По словам создателя монумента, особое внимание он уделил знаковой пышной прическе исполнительницы, которую сравнил с «гривой льва». Однако поклонники певицы и жители города Браусвилл остались недовольны: одни критикуют памятник в соцсетях и предлагают его снести, другие считают, что Тернер «заслуживает лучшего».

Без смеха не взглянешь. Я, конечно, рад, но что с ее волосами? — написал один из пользователей соцсети X.

Тина Тернер ушла из жизни в мае 2023 года в возрасте 83 лет. За свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность она получила неофициальный титул «королевы рок-н-ролла». Она скончалась у себя дома в Швейцарии после длительной борьбы с раком кишечника и его осложнениями.

Ранее в ФРГ разразился скандал из-за копии Венеры Медицейской, которая стоит у входа в здание Федерального ведомства по нерешенным имущественным вопросам. На нее поступила жалоба от гендерного уполномоченного, тот заявил, что бронзовая обнаженная женщина «сексуализирует пространство» и несовместима с принципами равенства.

памятники
Тина Тернер
скульпторы
искусство
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта роль задержанного в Польше украинца в подрыве «Северных потоков»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.