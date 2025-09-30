Поклонники Тины Тернер были оскорблены видом ее памятника в США В США открыли памятник Тине Тернер, возмутивший поклонников певицы

Памятник певице Тине Тернер, установленный в ее родном городе Браунсвилл в США, раскритиковали фанаты и жители города, сообщает NBC News. Бронзовая статуя высотой три метра была открыта во время ежегодного празднования Дней наследия Тины Тернер.

Скульптор Фред Аджаноги выбрал для памятника образ певицы в мини-юбке, на каблуках и с микрофоном в руках. По словам создателя монумента, особое внимание он уделил знаковой пышной прическе исполнительницы, которую сравнил с «гривой льва». Однако поклонники певицы и жители города Браусвилл остались недовольны: одни критикуют памятник в соцсетях и предлагают его снести, другие считают, что Тернер «заслуживает лучшего».

Без смеха не взглянешь. Я, конечно, рад, но что с ее волосами? — написал один из пользователей соцсети X.

Тина Тернер ушла из жизни в мае 2023 года в возрасте 83 лет. За свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность она получила неофициальный титул «королевы рок-н-ролла». Она скончалась у себя дома в Швейцарии после длительной борьбы с раком кишечника и его осложнениями.

Ранее в ФРГ разразился скандал из-за копии Венеры Медицейской, которая стоит у входа в здание Федерального ведомства по нерешенным имущественным вопросам. На нее поступила жалоба от гендерного уполномоченного, тот заявил, что бронзовая обнаженная женщина «сексуализирует пространство» и несовместима с принципами равенства.