«Живые эмоции»: МГТУ Баумана о публичном срыве ректора-болельщика

Ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин извинился за негативный комментарий в адрес футбольного клуба ЦСКА, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения. После матча с московским ФК «Спартак» он написал в своем Telegram-канале пост, в котором назвал игру победителей прагматичной и несправедливой.

Как и любой футбольный болельщик, Михаил Гордин проживает каждый матч очень эмоционально. Будучи открытым к своей аудитории, он делится своими живыми эмоциями, которые не всегда бывают позитивными. Однако ректор приносит извинения тем, кого могла задеть его позиция, — говорится в сообщении.

Ранее защитник московского ЦСКА Данил Круговой назвал дерби со «Спартаком» одним из самых эмоциональных матчей сезона. По его словам, армейцы заслуженно победили в игре 11-го тура Российской премьер-лиги. Защитник также сравнил столичное дерби с противостоянием ЦСКА и «Зенита». Он подчеркнул, что матчи со «Спартаком» имеют особый накал.

До этого стало известно о победе «Локомотива» в матче с «Динамо» 4 октября. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 5:3. В составе победителей забитыми мячами отметились Данил Пруцев, Алексей Батраков, Николай Комличенко, Дмитрий Воробьев и Александр Руденко.