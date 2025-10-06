Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 13:24

«Живые эмоции»: МГТУ Баумана о публичном срыве ректора-болельщика

Ректор МГТУ Баумана Гордин извинился за пост о победе ЦСКА

Михаил Гордин Михаил Гордин Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин извинился за негативный комментарий в адрес футбольного клуба ЦСКА, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения. После матча с московским ФК «Спартак» он написал в своем Telegram-канале пост, в котором назвал игру победителей прагматичной и несправедливой.

Как и любой футбольный болельщик, Михаил Гордин проживает каждый матч очень эмоционально. Будучи открытым к своей аудитории, он делится своими живыми эмоциями, которые не всегда бывают позитивными. Однако ректор приносит извинения тем, кого могла задеть его позиция, — говорится в сообщении.

Ранее защитник московского ЦСКА Данил Круговой назвал дерби со «Спартаком» одним из самых эмоциональных матчей сезона. По его словам, армейцы заслуженно победили в игре 11-го тура Российской премьер-лиги. Защитник также сравнил столичное дерби с противостоянием ЦСКА и «Зенита». Он подчеркнул, что матчи со «Спартаком» имеют особый накал.

До этого стало известно о победе «Локомотива» в матче с «Динамо» 4 октября. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 5:3. В составе победителей забитыми мячами отметились Данил Пруцев, Алексей Батраков, Николай Комличенко, Дмитрий Воробьев и Александр Руденко.

ЦСКА
Спартак
спорт
футбол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто значение освобождения Отрадного в Харьковской области
«Красота футбола»: Мостовой о матче «Динамо» — «Локомотив»
Голая пациентка сбежала из больницы после операции
В Совфеде предложили обязать неработающих россиян платить за ОМС
Дизайнер раскрыла, почему в моду вошел русский стиль
Психолог рассказала, как поддержать психическое здоровье
Лекорню объяснил, почему решил уйти в отставку
Политолог оценил сенсационные слова Меркель о вине Прибалтики в СВО
Прокуратура Польши заняла неожиданную позицию по делу «Северных потоков»
Налет БПЛА на Крым, фосфорные бомбы, пожар на НПЗ: ВСУ атакуют РФ 6 октября
Мостовой раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Спартак»
«Отсчет начался»: Макрона призвали уйти в отставку вслед за Лекорню
Злоумышленники разгромили на кладбище могилы бойцов СВО
Назван лидер голосования за новое изображение на купюре в 500 рублей
Родригез подал в суд на экс-супругу, которую бросил по телефону
Российский хоккеист наградил ветеранов СВО и стал врагом Киева
Журналист Ниязматов умер на 85-м году жизни
Избившего собаку-инвалида жителя Подмосковья доставили в полицию
Политолог оценил шансы Макрона удержаться у власти
Ветеран ЦСКА объяснил высокую результативность матча «Динамо» — «Локомотив»
Дальше
Самое популярное
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.