06 октября 2025 в 15:16

Экс-депутат Рады ответил, от кого зависит переизбрание Зеленского

Экс-нардеп Олейник: Британия и США решат судьбу следующего президента Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания и США примут ключевое решение о судьбе следующего президента Украины, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, именно западные союзники определят, состоятся ли выборы в стране и будет ли действующий глава государства Владимир Зеленский в них участвовать.

Первое условие для переизбрания Зеленского — будут ли выборы. Второе — будет ли дано добро участвовать и претендовать на победу. Это зависит от Лондона и Вашингтона. Если они скажут ему «нет», то Зеленский не пойдет против их воли. Иногда им нужно заменить руководителя и вселить надежду, не меняя режим. Если Зеленский не получит добро, спросит: «А где мне быть? Где мои гарантии?», если ему скажут: «Не мешай, уезжай в Лондон или куда-то еще», как это сделали с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, он с удовольствием это сделает. У него денег немерено, ему нужна безопасность, — пояснил Олейник.

Он добавил, что в случае получения официального одобрения от Вашингтона и Лондона нынешний президент Украины сможет обеспечить себе победу на выборах. По мнению экс-депутата Рады, административный ресурс, включая контроль над Центральной избирательной комиссией и Конституционным судом, позволяет сформировать любой необходимый результат голосования.

Если США и Британия дадут Зеленскому отмашку, он нарисует то, что нужно для победы. Поверьте мне, подделать результат не проблема, если офис Зеленского сумел нарисовать людей в пустом зале ООН и показать, что его слушал чуть ли не весь мир. Это не проблема, потому что у него в руках ЦИК и Конституционный суд. Жулики все нарисуют за счет Запада, где избирательные участки полностью контролируются. Комиссии там формируются за счет работников посольств. Эти выборы будут еще лучше по результатам, чем в Молдавии, — резюмировал Олейник.

Ранее украинские чиновники заявили, что Зеленский развернул скрытную и грубую кампанию по своему переизбранию, преследуя и запугивая политических оппонентов. Помощники украинского лидера всеми силами пытаются очернить его соперников и помешать им.

