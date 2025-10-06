Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 15:17

Власти ужаснулись количеством потребляемого россиянами сахара в год

Лут: россиянин употребляет 23 кг сахара в год вместо рекомендованных 8 кг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последний год россияне стали есть больше сахара — потребление увеличилось на 500 г, достигнув 23 кг на человека при рекомендованной Минздравом норме в 8 кг, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Выступая на главной стратегической сессии форума «Биопром», она отметила, что решать проблему нужно комплексно, начиная со школ, передает ТАСС.

У нас за последний год опять выросло потребление сахара на полкилограмма. Это при том, что норма Минздрава — 8 кг, а мы опять вернулись к 23 кг, — сказала она.

Ранее диетолог Дарья Русакова выразила мнение, что маркировка чипсов и газированных напитков как вредных продуктов предостережет осознанных людей от их покупки. По словам специалиста, подобное уже используется во многих странах.

До этого в Минсельхозе сообщили, что сбор сахарной свеклы в этом году ожидается на 6,7% больше показателя 2024 года. Урожай может составить 48,1 млн тонн. Таким образом в ведомстве оценили слухи о якобы фиксирующемся в этом году неурожае.

Также стало известно, что в России зафиксирован существенный рост урожайности гречихи по сравнению с показателями прошлого года. На текущий момент аграрии уже собрали приблизительно 430 тысяч тонн этой культуры, что демонстрирует увеличение продуктивности.

