Готовлю подливу как в столовых СССР — тот самый вкус из детства к макаронам и пюрешке за 10 минут

Весь секрет «правильной» подливы — в заправке из муки, обжаренной в смеси растительного и сливочного масла. Именно это дает ту самую густую, бархатистую текстуру, которая не растекается по тарелке.

В сковороде или сотейнике растапливаю 1 ст. л. сливочного масла с 1 ст. л. растительного. Всыпаю 1 ст. л. муки и обжариваю на среднем огне 1–2 минуты до легкого кремового оттенка и орехового аромата, постоянно помешивая венчиком.

Добавляю 1 ст. л. томатной пасты и прогреваю вместе с мучной заправкой еще минуту. Затем тонкой струйкой, активно помешивая, вливаю 500 мл воды. Добавляю 1 ст. л. сахара, соль и перец по вкусу. Довожу до кипения и томлю на медленном огне 5–7 минут до загустения, не переставая помешивать. Готовая подлива должна иметь консистенцию нежирных сливок.

