02 января 2026 в 11:35

Только творог, курага и песочная крошка! Готовлю «Бабушкино облако». Изысканный десерт без лишних слов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот пирог — идеальный баланс рассыпчатой песочной основы и невероятно нежной, слегка влажной творожной начинки с яркими сладкими нотками кураги. Он не приторный, в меру сладкий и обладает таким гармоничным вкусом, что действительно хочется готовить его снова и снова. Это тот самый случай, когда простая домашняя выпечка становится любимым десертом для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 300 г муки, 150 г холодного сливочного масла, 70 г сахарной пудры, яйцо, 40 г сметаны, цедра одного лимона, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли; для начинки — 500 г творога или сливочного сыра, 100 г сахара, 2 яйца, 100 мл молока, 40 г кукурузного крахмала, сок половины лимона, 150–200 г кураги. Масло порубите с мукой и разрыхлителем в крошку. Добавьте сахарную пудру, соль, цедру, яйцо и сметану, быстро замесите тесто. Распределите его по дну и бортикам формы (30×20 см) и уберите в холод. Курагу залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите и нарежьте. Для начинки взбейте творог с сахаром и яйцами, добавьте молоко, крахмал и лимонный сок. Выложите на тесто курагу, залейте творожной массой. При желании посыпьте рубленым миндалем. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 45–50 минут до золотистого цвета. Полностью остудите в форме.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
