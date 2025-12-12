Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Превращаю простую лапшу в сытный волжский лапшевник — блюдо с душой и хрустящей корочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Лапшевник по-волжски — это не просто запеканка, а настоящее наследие русской кухни. Домашняя лапша, залитая яично-молочной смесью, превращается в сытное и нежное блюдо с неповторимой текстурой и душевным вкусом.

Сначала я готовлю домашнюю лапшу: смешиваю одно яйцо с двумя столовыми ложками воды, одной столовой ложкой растительного масла и щепоткой соли. Постепенно ввожу 160 г муки и вымешиваю тугое тесто. Заворачиваю его в пищевую пленку и даю отдохнуть 30 минут. Затем раскатываю тесто в очень тонкий пласт, накалываю вилкой по всей поверхности, чтобы не вздувалось, и отправляю в разогретую до 120 °C духовку на 3 минуты. Вынимаю, немного остужаю и нарезаю тонкими ромбиками.

Для заливки взбиваю венчиком три оставшихся яйца с двумя столовыми ложками молока и щепоткой соли. В форму для запекания выкладываю нарезанную лапшу, равномерно заливаю яичной смесью и отправляю в духовку, разогретую до 140 °C, на 30 минут до появления золотистой корочки. Подаю лапшевник горячим, при желании посыпав тертым сычужным сыром.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

