Превращаю простую лапшу в сытный волжский лапшевник — блюдо с душой и хрустящей корочкой

Лапшевник по-волжски — это не просто запеканка, а настоящее наследие русской кухни. Домашняя лапша, залитая яично-молочной смесью, превращается в сытное и нежное блюдо с неповторимой текстурой и душевным вкусом.

Сначала я готовлю домашнюю лапшу: смешиваю одно яйцо с двумя столовыми ложками воды, одной столовой ложкой растительного масла и щепоткой соли. Постепенно ввожу 160 г муки и вымешиваю тугое тесто. Заворачиваю его в пищевую пленку и даю отдохнуть 30 минут. Затем раскатываю тесто в очень тонкий пласт, накалываю вилкой по всей поверхности, чтобы не вздувалось, и отправляю в разогретую до 120 °C духовку на 3 минуты. Вынимаю, немного остужаю и нарезаю тонкими ромбиками.

Для заливки взбиваю венчиком три оставшихся яйца с двумя столовыми ложками молока и щепоткой соли. В форму для запекания выкладываю нарезанную лапшу, равномерно заливаю яичной смесью и отправляю в духовку, разогретую до 140 °C, на 30 минут до появления золотистой корочки. Подаю лапшевник горячим, при желании посыпав тертым сычужным сыром.

