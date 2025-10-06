Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 14:11

«Команда молодости нашей»: Мостовой объяснил успех «Локомотива» в РПЛ

Мостовой заявил, что ему нравится бесшабашность «Локомотива»

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru заявил, что ему нравится игра нынешнего «Локомотива». Спортсмен выразил надежду почаще видеть в командах ту бесшабашность, которая присутствует у «железнодорожников».

Где «Локомотив» — там всегда интересно, всегда моменты. «Команда молодости нашей» — молодые ребята, бегают туда-сюда, много сил, много рывков. Мне что и нравится, у них всегда есть эта бесшабашность, которую почаще хотелось бы видеть. У [Михаила] Галактионова помощников человек 10, многие играли в футбол, например Дмитрий Лоськов. Они полюбому что-то полезное да посоветуют. Молодцы, мне сейчас «Локомотив» нравится. Посмотрим, как они будут дальше, — заявил Мостовой.

В матче 11-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 5:3. В составе победителей отличились Данил Пруцев (1-я минута), Алексей Батраков с пенальти (43-я), Николай Комличенко (68-я), Дмитрий Воробьев (81-я) и Александр Руденко (90+2-я). У «Динамо» авторами мячей стали Иван Сергеев (22-я), Бителло (27-я) и Максим Осипенко с пенальти (85-я).

Ранее «Спартак» в гостях уступили ЦСКА со счетом 2:3. Встреча прошла 5 октября на стадионе «ВЭБ-Арена». За напряженной борьбой следили почти 30 тыс. зрителей.

РПЛ
футбол
спорт
Александр Мостовой
Локомотив
