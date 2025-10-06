Правительство Москвы объявило победителей премии «В кадре»

Правительство Москвы 3 октября объявило победителей первой премии в сфере управления персоналом «В кадре». Торжественная церемония состоялась на площадке «Синема Парк Мосфильм». Премию учредили по решению мэра Москвы Сергея Собянина.

В категории «Столица» победили АНО «КРР „Мой район“», КП «ВДНХ», Московский транспорт и ГБУ НИИ «МосТрансПроект». В категории «Регион» лучшими стали мэрия Казани, АНО ДПО «КУПНО», администрация губернатора Новгородской области и администрация Новороссийска.

Фото: Пресс-служба HR-премии «В кадре»

В категории «Федерация» первые места в разных номинациях заняли ПАО «Банк ПСБ», ФНС России, МГТУ имени Баумана и МФТИ. Помимо 12 победителей в трех направлениях, жюри отобрало 24 лауреата.

Ранее в Курске в рамках Всероссийского конкурса «Мастер года — 2025» объявили 10 призеров. Его провели среди педагогов среднего профессионального образования. Всего в финале состязались 89 специалистов из всех субъектов России.