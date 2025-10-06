Блогеры из Африки встретились с российскими коллегами из «Инсайт Люди»

Продюсерский центр «Инсайт Люди», который входит в «Газпром-Медиа Холдинг», организовал встречу российских и зарубежных инфлюенсеров при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде и «Африканской инициативы». Мероприятие стало еще одним шагом в развитии межкультурного диалога. «Инсайт Люди» — одно из крупнейших в России блогерских агентств, реализующих проекты с участием лидеров общественного мнения из разных стран.

«Газпром-Медиа Холдинг» не боится идти вперед, исследуя самые перспективные рынки. Мы делаем ставку на новые направления международного партнерства, такие как Африка. Это больше, чем бизнес — это развитие долгосрочного лидерства. Уверен, что подобные совместные проекты в блогосфере определят будущую траекторию медиасотрудничества России и стран Африки, — заявил замгендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Борис Ханчалян.

Популярные блогеры из России, Танзании, Кот-д'Ивуара, Мали и Нигера встретились в Москве в офисе продюсерского центра «Инсайт Люди», познакомились с гендиректором Алиной Зиннатуллиной, обменялись впечатлениями о музыкальных клипах из российских и африканских чартов, попробовали угадать профессии известных людей и прочитали названия международных брендов. Помимо этого, блогеры из Африки попробовали русскую кухню. Больше всего гостям понравились шпроты, традиционный русский борщ и уха.

Алина Зиннатуллина подчеркнула, что продюсерский центр сильно заинтересован в развитии международных проектов.

Подобные коллаборации — это больше, чем просто обмен контентом. Это возможность построить дружественные связи между культурами через самые искренние и доступные форматы: музыку, юмор и еду. Мы видим огромный потенциал в таком межкультурном диалоге, — пояснила Зиннатуллина.

В данном проекте с российской стороны приняли участие резиденты «Инсайт Люди»: блогер-корреспондент, автор блога «А где Рома?» Роман Варакин, участник рейтинговых реалити-шоу Александр Арзанов и первый в истории России олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов.

Африканскую сторону представляли: один из самых популярных блогеров Кот-д'Ивуара Мейт Анлю, известный TikTok-блогер из Нигера Ларвану Амаду Якуба, корреспондент нацтелевидения Танзании Алли Кашмири и студентка второго курса Высшей школы бизнеса (ISC) из Мали Гюей Ндженаба.