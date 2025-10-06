Египтянин обманом вывез россиянку в Дубай и запретил выезд их дочери Бывший муж заманил россиянку в Дубай и через суд пытается забрать ребенка

Бывший муж гражданки России и Армении, уроженец Египта, обманом вывез женщину с дочерью в Дубай под предлогом празднования дня рождения ребенка и закрыл девочке выезд из страны, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Мужчина подал в суд, чтобы добиться опеки над ребенком и увезти его в Египет.

По словам россиянки, они с иностранцем познакомились несколько лет назад и поженились в 2017 году, для чего она приняла ислам. Однако спустя два года брак распался — женщина уехала в Ереван, а мужчина оформил развод без ее ведома.

Женщина рассказала, что бывший супруг неоднократно применял к ней насилие и отказался выплачивать алименты после развода. В июне 2025 года они договорились встретиться в Дубае, чтобы отпраздновать день рождения дочери. Однако в конце поездки россиянка узнала, что экс-супруг тайно оформил запрет на выезд девочки и подал в суд с требованием получить опеку и перевезти ребенка в Египет.

Сейчас женщина живет в Дубае у знакомых. Она отметила, что обращалась в российское и армянское посольства, однако те смогли лишь помочь с переводом документов. Эвакуировать ее с дочерью из страны дипломатам не удалось.

Ранее эксперт по инвестициям в элитную недвижимость, предприниматель Рустем Есентай в беседе с NEWS.ru заявил, что покупка недвижимости в Дубае стала способом защититься от инфляции. По его словам, в ОАЭ стабильная экономическая ситуация и растущий туристический поток, что влияет на стоимость аренды жилья.