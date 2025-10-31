Риелтор объяснил, защитит ли обязательная видеосъемка сделки в суде Риелтор Апрелев: обязательная видеосъемка сделки может ничего не значить в суде

Обязательная видеофиксация всех сделок с недвижимостью не сможет на 100% защитить участников от мошенников, рассказал «Ридус» вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Он отметил, что главная проблема заключается в том, как суды рассматривают такие дела.

Уже сейчас есть видеозаписи, на которых люди говорят, что не находятся в состоянии аффекта и под психологическим воздействием. Но для судов это ничего не значит. Технологии мошенничества развиваются, и видеозапись мало что изменит, — рассказал Апрелев.

Риелтор отметил, что видеосъемка может «упростить какие-то задачи». Однако, по его словам, более эффективным средством для противодействия мошенникам стало бы «изменение существующей модели страхования от утраты собственности на более прозрачную».

Ранее риелтор Наталья Перескокова рассказала, что рост мошенничества на рынке недвижимости в России может быть связан с действиями украинских злоумышленников. По ее словам, многочисленные сообщения о том, что граждане баррикадируются в проданных квартирах, не являются пиар-акциями застройщиков.