Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 13:24

Риелтор объяснил, защитит ли обязательная видеосъемка сделки в суде

Риелтор Апрелев: обязательная видеосъемка сделки может ничего не значить в суде

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Обязательная видеофиксация всех сделок с недвижимостью не сможет на 100% защитить участников от мошенников, рассказал «Ридус» вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Он отметил, что главная проблема заключается в том, как суды рассматривают такие дела.

Уже сейчас есть видеозаписи, на которых люди говорят, что не находятся в состоянии аффекта и под психологическим воздействием. Но для судов это ничего не значит. Технологии мошенничества развиваются, и видеозапись мало что изменит, — рассказал Апрелев.

Риелтор отметил, что видеосъемка может «упростить какие-то задачи». Однако, по его словам, более эффективным средством для противодействия мошенникам стало бы «изменение существующей модели страхования от утраты собственности на более прозрачную».

Ранее риелтор Наталья Перескокова рассказала, что рост мошенничества на рынке недвижимости в России может быть связан с действиями украинских злоумышленников. По ее словам, многочисленные сообщения о том, что граждане баррикадируются в проданных квартирах, не являются пиар-акциями застройщиков.

мошеннки
недвижимоcть
риелторы
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленского обвинили в том, что он сознательно бросил ВСУ в котле
Дочери принца Уильяма бежали из Великобритании
Названы приоритетные цели российской армии под Харьковом
Президент Колумбии столкнулся в небе с последствиями наложенных санкций
Лукашенко заявил о будущей продаже белорусского воздуха «вонючей Европе»
Обновленную стратегию развития Арктики внесли в Правительство России
Российский баскетболист установил уникальное достижение в НБА
Стало известно, сколько бутылок пива нужно для признания алкоголиком в США
У бывшего мэра Владивостока Николаева изъяли имущество на 1 млрд рублей
Кинолог объяснил, можно ли изменить характер собаки
Краснодарец планировал поджог на железной дороге
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве
Захарова раскрыла план Европы и Киева по «урегулированию»
Диетолог перечислила продукты, которые помогут развить память ребенка
Песков посоветовал не верить оценкам газет контактов Рубио и Лаврова
В Стамбуле прекратили активные поиски пловца Свечникова
В России впервые осудили коллектора за угрозу убийством
«Пять групповых ударов»: в Минобороны рассказали об успехах ВС РФ
Риелтор объяснил, защитит ли обязательная видеосъемка сделки в суде
Россиян избавили от необходимости оформлять визу еще в одну страну
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.