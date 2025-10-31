Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 октября 2025 в 13:14

Песков рассказал, как Кремль относится к визиту Мишустина в Китай

Песков: Кремль придает большое значение визиту Мишустина в Китай

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кремль придает большое значение визиту премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Председатель Правительства РФ посетит КНР 3-4 ноября. В программе запланированы встречи с китайским лидером Си Цзиньпином и с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Мы, конечно, ждем этого визита, придаем ему очень большое значение, — заявил представитель Кремля.

Ранее представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай ожидает, что визит Мишустина поспособствует укреплению доверия между странами. По его мнению, грядущее событие даст импульс развитию всеобъемлющего партнерства между Москвой и Пекином, а также поспособствует углублению сотрудничества в разных областях.

До это Песков сообщил, что президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с Си Цзиньпином. Представитель Кремля также сообщил, что пока не может ответить на вопрос, будет ли российский лидер передавать послание коллеге.

Дмитрий Песков
Михаил Мишустин
Китай
визиты
Си Цзиньпин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роналду-младший дебютировал в сборной Португалии U16
Зеленского обвинили в том, что он сознательно бросил ВСУ в котле
Дочери принца Уильяма бежали из Великобритании
Названы приоритетные цели российской армии под Харьковом
Президент Колумбии столкнулся в небе с последствиями наложенных санкций
Лукашенко заявил о будущей продаже белорусского воздуха «вонючей Европе»
Обновленную стратегию развития Арктики внесли в Правительство России
Российский баскетболист установил уникальное достижение в НБА
Стало известно, сколько бутылок пива нужно для признания алкоголиком в США
У бывшего мэра Владивостока Николаева изъяли имущество на 1 млрд рублей
Кинолог объяснил, можно ли изменить характер собаки
ФСБ схватила краснодарца с зажигательной смесью
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве
Захарова раскрыла план Европы и Киева по «урегулированию»
Диетолог перечислила продукты, которые помогут развить память ребенка
Песков посоветовал не верить оценкам газет контактов Рубио и Лаврова
В Стамбуле прекратили активные поиски пловца Свечникова
В России впервые осудили коллектора за угрозу убийством
«Пять групповых ударов»: в Минобороны рассказали об успехах ВС РФ
Риелтор объяснил, защитит ли обязательная видеосъемка сделки в суде
Самое популярное
