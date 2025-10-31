Песков рассказал, как Кремль относится к визиту Мишустина в Китай

Кремль придает большое значение визиту премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Председатель Правительства РФ посетит КНР 3-4 ноября. В программе запланированы встречи с китайским лидером Си Цзиньпином и с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Мы, конечно, ждем этого визита, придаем ему очень большое значение, — заявил представитель Кремля.

Ранее представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай ожидает, что визит Мишустина поспособствует укреплению доверия между странами. По его мнению, грядущее событие даст импульс развитию всеобъемлющего партнерства между Москвой и Пекином, а также поспособствует углублению сотрудничества в разных областях.

До это Песков сообщил, что президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с Си Цзиньпином. Представитель Кремля также сообщил, что пока не может ответить на вопрос, будет ли российский лидер передавать послание коллеге.