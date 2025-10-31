В Китае рассказали об ожиданиях от визита Мишустина в страну

Китай ожидает, что визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина поспособствует укреплению доверия между странами, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь. Он отметил, что это событие также даст импульс развитию всеобъемлющего партнерства между Москвой и Пекином и поможет углублению сотрудничества в разных областях.

Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление взаимного доверия, — сказал Го Цзякунь.

Мишустин посетит Китай 3–4 ноября. Глава правительства РФ встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в графике президента России Владимира Путина пока нет нового разговора с Си Цзиньпином. При этом, по его словам, его можно быстро согласовать.

До этого Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что Китай понимает, как сделать Америку «снова великой». Он отметил, что Пекин и Вашингтон могут помочь друг другу добиться успеха: в частности при партнерстве стороны способны достичь процветания.