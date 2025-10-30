Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 октября 2025 в 13:05

Песков раскрыл, назначены ли переговоры Путина с Си Цзиньпином

Песков сообщил об отсутствии нового разговора с Си Цзиньпином в графике Путина

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В графике президента России Владимира Путина пока нет нового разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, его можно быстро согласовать.

Пока такого разговора в графике нет, но он может быть весьма оперативно согласован при необходимости, — отметил он.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что Китай понимает, как сделать Америку «снова великой». По его словам, Пекин и Вашингтон могут помочь друг другу добиться успеха — в частности, при партнерстве стороны способны достичь процветания.

Ранее Трамп не стал отвечать на вопрос о ядерных испытаниях. До этого президент США поручил Пентагону немедленно начать их, сославшись на действия «других ядерных держав». По его словам, Штаты обладают самым крупным арсеналом вооружений такого типа, на втором месте — Россия, а на третьем — Китай. Произошло это на фоне заявлений президента России Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

Си Цзиньпин
Владимир Путин
Дмитрий Песков
переговоры
