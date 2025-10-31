Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 13:04

Песков подтвердил наличие постоянного контакта Путина с Си Цзиньпином

Песков: Путин и Си Цзиньпин находятся в постоянном контакте

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с председателем КНР Си Цзиньпином, прямом или опосредованном, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он отметил, что пока не может ответить на вопрос, будет ли Путин передавать послание китайскому политику.

Лидеры [России и Китая] находятся в постоянном контакте, в прямом или в опосредованном, — сказал представитель Кремля.

Ранее глава Белого дома выразил надежду на фантастические отношения между Пекином и Вашингтоном. Американский лидер назвал Си Цзиньпина своим «давним другом». В свою очередь председатель КНР заявил, что можно сделать Америку «снова великой», если Пекин и Вашингтон помогут друг другу добиться успеха и процветания через партнерство.

Однако встречу с китайским политиком Трамп покинул, так и не сделав совместного заявления. Военный блогер Юрий Подоляка выразил мнение, что американский лидер был в ярости из-за того, что китайский коллега его «переиграл».

Владимир Путин
Кремль
Россия
Китай
Си Цзиньпин
КНР
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роналду-младший дебютировал в сборной Португалии U16
Зеленского обвинили в том, что он сознательно бросил ВСУ в котле
Дочери принца Уильяма бежали из Великобритании
Названы приоритетные цели российской армии под Харьковом
Президент Колумбии столкнулся в небе с последствиями наложенных санкций
Лукашенко заявил о будущей продаже белорусского воздуха «вонючей Европе»
Обновленную стратегию развития Арктики внесли в Правительство России
Российский баскетболист установил уникальное достижение в НБА
Стало известно, сколько бутылок пива нужно для признания алкоголиком в США
У бывшего мэра Владивостока Николаева изъяли имущество на 1 млрд рублей
Кинолог объяснил, можно ли изменить характер собаки
ФСБ схватила краснодарца с зажигательной смесью
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве
Захарова раскрыла план Европы и Киева по «урегулированию»
Диетолог перечислила продукты, которые помогут развить память ребенка
Песков посоветовал не верить оценкам газет контактов Рубио и Лаврова
В Стамбуле прекратили активные поиски пловца Свечникова
В России впервые осудили коллектора за угрозу убийством
«Пять групповых ударов»: в Минобороны рассказали об успехах ВС РФ
Риелтор объяснил, защитит ли обязательная видеосъемка сделки в суде
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.