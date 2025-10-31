Песков подтвердил наличие постоянного контакта Путина с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с председателем КНР Си Цзиньпином, прямом или опосредованном, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он отметил, что пока не может ответить на вопрос, будет ли Путин передавать послание китайскому политику.

Лидеры [России и Китая] находятся в постоянном контакте, в прямом или в опосредованном, — сказал представитель Кремля.

Ранее глава Белого дома выразил надежду на фантастические отношения между Пекином и Вашингтоном. Американский лидер назвал Си Цзиньпина своим «давним другом». В свою очередь председатель КНР заявил, что можно сделать Америку «снова великой», если Пекин и Вашингтон помогут друг другу добиться успеха и процветания через партнерство.

Однако встречу с китайским политиком Трамп покинул, так и не сделав совместного заявления. Военный блогер Юрий Подоляка выразил мнение, что американский лидер был в ярости из-за того, что китайский коллега его «переиграл».