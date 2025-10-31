Пескова спросили, какие типы ракет используют ВС РФ в рамках спецоперации Песков переадресовал вопрос об используемых Россией на СВО ракетах в Минобороны

Вопросы относительно моделей ракет, используемых российскими военными в ходе специальной военной операции, следует задать Министерству обороны РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что не обладает конкретными техническими сведениями о применяемых средствах поражения и их доставки, передает РИА новости.

Я не могу сказать. Этот вопрос нужно адресовать военным, относительно того, какие именно ракеты, какие средства доставки, средства поражения используются. Это нужно, конечно, спрашивать в Министерстве обороны РФ, — сказал Песков.

Ранее на Украине заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по четырем украинским теплоэлектростанциям. Уточнялось, что в Бурштыне взрывы были слышны на протяжении 40 минут. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

До этого в Киеве в ночь с 24 на 25 октября прогремела серия взрывов. По данным украинских СМИ, по левому берегу Днепра мог быть произведен удар баллистической ракетой. После взрыва разгорелся пожар. МО РФ эту информацию также не комментировало.