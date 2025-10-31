Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 13:13

В Кремле анонсировали совещание Совбеза РФ во главе с Путиным

Песков: Путин проведет совещание Совбеза РФ в середине дня 31 октября

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, глава государства сам обозначит тему заседания.

Президент планирует в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — сказал Песков.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что тем, кто не поверил в слова Путина о крылатой ракете неограниченной дальности «Буревестник» и подводном аппарате с ядерной энергоустановкой «Посейдон» в 2018 году, придется поверить сейчас. Он подчеркнул, что обе разработки не должны были стать неожиданностью, так как российский лидер предупреждал о них.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Запад должен готовиться «идти с поклоном» к Путину, чтобы Россия не использовала «Посейдон». По его словам, президент РФ от начала до конца сопровождал реализацию этого проекта, результат налицо.

