31 октября 2025 в 13:08

Одна из европейских стран проведет секретную встречу «коалиции желающих»

El Mundo: секретная встреча «коалиции желающих» пройдет 4 ноября в Мадриде

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Фото: Marta FernÃ°Ndez Jara/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Коалиция желающих» проведет 4 ноября в Мадриде секретную встречу, сообщила газета El Mundo. В заседании примут участие делегации из 35 стран.

По данным издания, встреча начнется в 11:00 мск. Планируется провести два блока дискуссий на тему помощи Украине. Из-за закрытого характера заседания участников просят не публиковать информацию о ней в соцсетях, им также запрещено пользоваться мобильными телефонами. Газета добавила, что совещание пройдет на низком уровне, только в самом начале на нем выступит глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует разместить военный контингент на территории Украины в рамках формирования «коалиции желающих». По информации журналистов, Лондон также тестирует новые технологии на случай потенциального конфликта с Россией в Прибалтике.

До этого в пресс-службе Службы внешней разведки России сообщили, что Генштаб французских вооруженных сил готов развернуть на Украине до 2 тыс. собственных военных. В настоящее время эти силы дислоцированы в Польше недалеко от украинской границы, где проводят активную боевую подготовку и получают необходимую технику.

