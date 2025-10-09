Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 11:21

«Хочу покаяться»: Боня «согрешила» в Дубае

Боня рассказала, что объелась сладостями перед сном

Виктория Боня Виктория Боня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая и блогер Виктория Боня, которая сейчас отдыхает в Дубае, рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что объелась сладостями перед сном. Она предстала перед подписчиками без макияжа и с распущенными волосами. В кадр попал целый поднос с десертами, которые она ела прямо в постели.

Буду с вами честна, сегодня греху уподобилась. <…> Сегодня прям ночью, еще и перед сном, решила чревоугодием позаниматься. Редко такое бывает, скажу честно. Редко греху уподобляюсь, но сразу хочу покаяться. Потому что честность сразу же все грехи снимает, тем более перед такой аудиторией на миллионы, — заявила знаменитость.

Ранее Боня поделилась с подписчиками кадрами из Дубая. На фото она предстала в коротком топе и джинсовых шортах, дополнив образ сумкой через плечо и босоножками. Для вечерней прогулки звезда выбрала естественный макияж и распущенные волосы.

До этого глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина возмутилась рекламным роликом с участием 13-летней дочери Бони. Она назвала его провокационным и провоцирующим детскую сексуальность. По словам депутата, не нужно быть психологом, чтобы понять, какой посыл транслируется подросткам через подобные образы.

Дубай
сладости
Виктория Боня
диеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Омбудсмен призвала прировнять одно развлечение детей к экстремизму
Мошенники начали обманывать россиян под видом доставщиков госдокументов
«Потухнет все»: депутат ответил на угрозы Зеленского о масштабном блэкауте
Гон лося в Хабаровском крае: особенности охоты и важные правила
Секретная фишка хозяйки: добавь яблоко в капусту — и вкус заиграет по-новому
Женщина проработала в детсаде 11 лет и была уволена после жалобы мигрантки
Путин обсудил с Рахмоном чувствительные темы с глазу на глаз
Объекты логистики ВСУ попали под удар российских войск
«Лазейка перекрыта»: новый закон положит конец рекламе онлайн-казино
Пушков объяснил отличия в отношении Запада и РФ к итогам Нюрнберга
«Куда вы идете?»: политолог о возможных ударах НАТО по российским самолетам
В секторе Газа наступил режим прекращения огня
Покинувшая Россию Шмыкова лишилась бизнеса в России
Стримерша транслировала свои роды за донаты на Twich
Страна Восточной Европы не выступила против запрета на поставки СПГ из РФ
«Амбассадор» кокошников в ГД оценила идею ввести аксессуар в школьную форму
Роспотребнадзор предупредил об опасной инфекции в Волгоградской области
Начальника полиции в российском городе отстранили после задержания зама
Путин раскрыл число живущих в России граждан Таджикистана
Раскрыты подробности массового отравления школьников в поезде
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Общество

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.