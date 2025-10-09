«Хочу покаяться»: Боня «согрешила» в Дубае

Телеведущая и блогер Виктория Боня, которая сейчас отдыхает в Дубае, рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что объелась сладостями перед сном. Она предстала перед подписчиками без макияжа и с распущенными волосами. В кадр попал целый поднос с десертами, которые она ела прямо в постели.

Буду с вами честна, сегодня греху уподобилась. <…> Сегодня прям ночью, еще и перед сном, решила чревоугодием позаниматься. Редко такое бывает, скажу честно. Редко греху уподобляюсь, но сразу хочу покаяться. Потому что честность сразу же все грехи снимает, тем более перед такой аудиторией на миллионы, — заявила знаменитость.

Ранее Боня поделилась с подписчиками кадрами из Дубая. На фото она предстала в коротком топе и джинсовых шортах, дополнив образ сумкой через плечо и босоножками. Для вечерней прогулки звезда выбрала естественный макияж и распущенные волосы.

До этого глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина возмутилась рекламным роликом с участием 13-летней дочери Бони. Она назвала его провокационным и провоцирующим детскую сексуальность. По словам депутата, не нужно быть психологом, чтобы понять, какой посыл транслируется подросткам через подобные образы.