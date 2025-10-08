Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 13:00

Виктория Боня опубликовала фото в коротких шортах

Виктория Боня опубликовала фото в коротких шортах со своего отдыха в Дубае

Модель и ведущая Виктория Боня опубликовала в соцсетях кадры со своего отдыха в Дубае, на снимке она позирует в коротком топе и джинсовых шортах. Фотографией она поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Звезда добавила к своему наряду сумку на плечо и босоножки. Для вечерней прогулки она выбрала образ с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Перед этим Боня посетила вечеринку по случаю открытия ресторана Carbone в премиальном отеле Atlantis The Royal, расположенном на острове Пальма Джумейра. На мероприятие она пришла в длинном черном платье и массивной подвеске с крупным изумрудом.

Уикенд, который навсегда останется в памяти! — добавила модель.

Ранее Виктория Боня призналась подписчикам, что ее дочь скрывает от своих друзей популярность. По словам модели, сейчас 13-летняя Анджелина переживает сложный переходный возраст и не любит быть в центре внимания. Сама девочка рассказала, что чувствует неловкость, когда поклонники мамы подходят сфотографироваться с ней. Боня попросила поклонников не подходить к ее дочери.

