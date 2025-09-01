День знаний — 2025
«Детская сексуальность»: в Госдуме в ужасе от рекламы с дочерью Бони

Депутат Останина попросила ФАС проверить рекламу с дочерью Бони

Нина Останина

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина возмутилась рекламой, в которой снялась 13-летняя дочь телеведущей Виктории Бони. В своем обращении в ФАС России она назвала ее провокационной и провоцирующей детскую сексуальность, пишет RTVI. На кадрах девушка позирует в автомобиле в черной футболке и коротких шортах.

Не надо быть глубинным психологом или экспертом в вопросах просвещения, чтобы понять, какой именно ценностный посыл направляется нашим детям и подросткам через данный образ, — заявила депутат.

Она также отметила, что россияне жалуются на неуместную рекламу с детьми и считают ее навязыванием иностранных порядков и принципов. Останина попросила экспертный совет по вопросам законодательства о рекламе подготовить рекомендации.

До этого Боня рассказала, что она попыталась спасти альпинистку Наталью Наговицину, застрявшую на пике Победы. Она отметила, что по неизвестной причине не смогла оплатить вертолет. По словам Бони, она говорила со многими опытными специалистами, чтобы узнать, возможно ли эвакуировать женщину.

