«Детская сексуальность»: в Госдуме в ужасе от рекламы с дочерью Бони Депутат Останина попросила ФАС проверить рекламу с дочерью Бони

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина возмутилась рекламой, в которой снялась 13-летняя дочь телеведущей Виктории Бони. В своем обращении в ФАС России она назвала ее провокационной и провоцирующей детскую сексуальность, пишет RTVI. На кадрах девушка позирует в автомобиле в черной футболке и коротких шортах.

Не надо быть глубинным психологом или экспертом в вопросах просвещения, чтобы понять, какой именно ценностный посыл направляется нашим детям и подросткам через данный образ, — заявила депутат.

Она также отметила, что россияне жалуются на неуместную рекламу с детьми и считают ее навязыванием иностранных порядков и принципов. Останина попросила экспертный совет по вопросам законодательства о рекламе подготовить рекомендации.

