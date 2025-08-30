День знаний — 2025
30 августа 2025 в 16:40

Боня решила спасти альпинистку Наговицину своими силами

Боня рассказала, что ей не удалось оплатить вертолет для спасения Наговициной

Блогер и телеведущая Виктория Боня Блогер и телеведущая Виктория Боня Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блогер и телеведущая Виктория Боня в своем Telegram-канале рассказала, что она попыталась спасти альпинистку Наталью Наговицину, застрявшую на пике Победы. Она отметила, что по неизвестной причине не смогла оплатить вертолет. По словам Бони, она говорила со многими опытными специалистами, чтобы узнать, возможно ли эвакуировать Наговицину.

Почему вы нам мешаете? Кто нам мешает? Мы за свои деньги готовы оплатить вертолет. Мы сами готовы все организовать. Я уже не могу молчать. Почему мы должны верить тепловизору, который за тысячу километров <…> вот такую увидел оранжевую точку, не обнаружил жизни. Нет, так нельзя, — возмутилась ведущая.

Боня добавила, что сын Наговициной «имеет право знать». По ее словам, Наталью уже похоронили, поскольку «кто-то решил, что она не подает признаков жизни». Блогер отметила, что при этом четкой информации до сих пор нет.

Ранее Боня пообещала перечислить сыну Наговициной $10 тысяч (более 800 тысяч рублей). Она также отметила, что гордится своей принадлежностью к миру альпинистов. По словам ведущей, это не просто спорт, а сообщество, где большое внимание уделяется этике, братству и чести.

