Боня обратилась с финансовым предложением к сыну погибшей Наговициной

Блогерша Виктория Боня пообещала перечислить $10 тысяч (более 800 тысяч рублей) сыну погибшей в горах альпинистки Натальи Наговициной в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, деньги блогерша готова выделить на снятие тела с гряды.

Я обращаюсь к ее сыну, напишите мне или свяжите нас, пожалуйста. Я готова перевести вам $10000 от себя лично, чтобы посодействовать в возможности снять ее тело с горы. Благодарю! — написала блогер.

Боня также заявила, что гордится своей принадлежностью к миру альпинистов. По ее словам, это не просто спорт, а сообщество, где большое внимание уделяется этике, братству и чести. Кроме того, блогерша назвала помощь ближнему естественным законом.

Ранее операция по спасению российской альпинистки Наговициной, застрявшей на высоте 7200 метров на пике Победы в Киргизии, была официально прекращена. Руководство спасательной экспедиции приняло решение об отзыве групп из-за экстремального ухудшения погодных условий и высоких рисков для жизни спасателей. Шансы найти спортсменку живой оказались минимальными. Возможность безопасной эвакуации практически отсутствовала.