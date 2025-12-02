Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 17:12

«Не портите настроение»: жена депутата о своей «нецеллюлитной попе» в Дубае

NGS.RU: жена депутата из Новосибирска поехала в Дубай и оскорбила подписчиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жена депутата из Новосибирска потребовала от подписчиков в соцсетях не портить настроение ее «нецеллюлитной попой» во время поездки в Дубай, пишет NGS.RU. По данным издания, речь идет о супруге председателя Совета депутатов Новосибирского района Сергея Зубкова Екатерине Новиковой.

Не портите себе настроение моей нецеллюлитной попой, — написала она.

По данным издания, Новикова заявила, что не видит проблемы в собственном поведении и не собирается извиняться. Она подчеркнула, что имеет право публиковать подобные фотографии.

Что именно смутило читателей? <… > Я никого не оскорбляю, никого не обсуждаю. Живу своей жизнью, — отметила она.

Ранее стало известно, что главу района Каменка Александра Помогайбо в Пензенской области избили металлической трубой. Местный житель напал на него из-за оскорбления. Очевидцы утверждают, что чиновник назвал мужчину «свиньей».

Дочь бывшего главы управления Северного Медведково Бориса Трофимова Паня до этого предложила отправлять «чересчур манерных» студентов МГЛУ в зону СВО. Она заявила, что в чатах вуза ведется пропаганда ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

