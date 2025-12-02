«Не портите настроение»: жена депутата о своей «нецеллюлитной попе» в Дубае

Жена депутата из Новосибирска потребовала от подписчиков в соцсетях не портить настроение ее «нецеллюлитной попой» во время поездки в Дубай, пишет NGS.RU. По данным издания, речь идет о супруге председателя Совета депутатов Новосибирского района Сергея Зубкова Екатерине Новиковой.

Не портите себе настроение моей нецеллюлитной попой, — написала она.

По данным издания, Новикова заявила, что не видит проблемы в собственном поведении и не собирается извиняться. Она подчеркнула, что имеет право публиковать подобные фотографии.

Что именно смутило читателей? <… > Я никого не оскорбляю, никого не обсуждаю. Живу своей жизнью, — отметила она.

