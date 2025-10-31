Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 13:21

Стало известно, зачем ВСУ перебрасывают западную артиллерию под Харьков

Военэксперт Дандыкин: ВСУ стягивают артиллерию в попытках деблокировать Купянск

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины стягивают западную артиллерию в Харьковскую область в попытках деблокировать окруженный российской армией Купянск, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинское командование вынуждено оголять фланги на других участках фронта для переброски артиллерийских систем.

Вполне возможно, ВСУ [переброской артиллерии в Харьковскую область] готовятся, пытаются деблокировать Купянск. Там в окружении остались до пяти тысяч бойцов украинской армии. ВС РФ будут уничтожать эту артиллерию. ВСУ же сейчас фактически стягиваются туда, оголяют фланги в Запорожье и Днепропетровской области. Пусть на правый фланг посматривают, как бы чего не было. Я имею в виду Черниговскую область. На все сил у них не хватает, — пояснил Дандыкин.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что ВСУ начали сосредотачивать в Харьковской области расчеты БПЛА и большое количество артиллерии, в том числе западной. По его словам, российские войска уже уничтожили за сутки несколько буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок.

ВСУ
Украина
СВО
Харьковская область
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко заявил о будущей продаже белорусского воздуха «вонючей Европе»
Обновленную стратегию развития Арктики внесли в Правительство России
Российский баскетболист установил уникальное достижение в НБА
Стало известно, сколько бутылок пива нужно для признания алкоголиком в США
У бывшего мэра Владивостока Николаева изъяли имущество на 1 млрд рублей
Кинолог объяснил, можно ли изменить характер собаки
ФСБ задержала россиянина, планировавшего поджог на железной дороге
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве
Захарова раскрыла план Европы и Киева по «урегулированию»
Диетолог перечислила продукты, которые помогут развить память ребенка
Песков посоветовал не верить оценкам газет контактов Рубио и Лаврова
В Стамбуле прекратили активные поиски пловца Свечникова
В России впервые осудили коллектора за угрозу убийством
«Пять групповых ударов»: в Минобороны рассказали об успехах ВС РФ
Риелтор объяснил, защитит ли обязательная видеосъемка сделки в суде
Россиян избавили от необходимости оформлять визу еще в одну страну
Стало известно, зачем ВСУ перебрасывают западную артиллерию под Харьков
Российские военные освободили Новоалександровку
Названо количество освобожденных за неделю населенных пунктов
В Минобороны раскрыли число сбитых в зоне СВО за неделю украинских БПЛА
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.