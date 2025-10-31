Стало известно, зачем ВСУ перебрасывают западную артиллерию под Харьков

Вооруженные силы Украины стягивают западную артиллерию в Харьковскую область в попытках деблокировать окруженный российской армией Купянск, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинское командование вынуждено оголять фланги на других участках фронта для переброски артиллерийских систем.

Вполне возможно, ВСУ [переброской артиллерии в Харьковскую область] готовятся, пытаются деблокировать Купянск. Там в окружении остались до пяти тысяч бойцов украинской армии. ВС РФ будут уничтожать эту артиллерию. ВСУ же сейчас фактически стягиваются туда, оголяют фланги в Запорожье и Днепропетровской области. Пусть на правый фланг посматривают, как бы чего не было. Я имею в виду Черниговскую область. На все сил у них не хватает, — пояснил Дандыкин.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что ВСУ начали сосредотачивать в Харьковской области расчеты БПЛА и большое количество артиллерии, в том числе западной. По его словам, российские войска уже уничтожили за сутки несколько буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок.