«Пять групповых ударов»: в Минобороны рассказали об успехах ВС РФ Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием

Вооруженные силы России за неделю с 25 по 31 октября нанесли массированный удар и еще пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, сообщили в Минобороны РФ. Удары также наносили с помощью БПЛА.

С 25 по 31 октября в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов, — уточнили в министерстве.

В результате были поражены предприятия военной промышленности и объекты энергетики, которые обеспечивали их работу, и транспортная инфраструктура. Под удар попали также подвижные железнодорожные составы, использовавшиеся для перевозок вооружения и техники противника, военные аэродромы и арсеналы. ВС РФ поразили цеха сборки крылатых ракет «Фламинго» и ударных БПЛА дальнего действия, места хранения безэкипажных катеров, и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО 30 октября перехватили и уничтожили 30 беспилотников ВСУ над разными регионами России. Цели удалось сбить с 11:00 до 15:00 мск.