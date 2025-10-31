Добавьте этот ингредиент, и квашеная капуста станет в 10 раз вкуснее

Вам понадобится капуста, небольшая горсть сушеной ламинарии (водорослей) и качественный соевый соус без добавок. Нашинкуйте капусту, ламинарию крупно поломайте руками и смешайте с капустой. Перетирать с солью не нужно! Начинайте укладывать смесь в банку, щедро проливая каждый слой соевым соусом. Утрамбовывайте до появления сока, который в сочетании с соусом и создаст рассол. Сверху должен образоваться слой жидкости. Для усиления вкуса можно добавить несколько тонких лепестков чеснока. Заквашивайте под гнетом четыре дня в кухонном шкафу, после чего немедленно уберите в холодильник, чтобы остановить брожение и сохранить хрусткость. Эта капуста идеальна как топинг для риса или азиатских блюд.

Ранее мы писали о том, как приготовить теплый салат из печеной тыквы с грибами и грушей