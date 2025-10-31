Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 13:21

Российские военные освободили Новоалександровку

Минобороны РФ сообщило об освобождении Новоалександровки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новоалександровка, расположенный в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны РФ. Данный успех стал частью более широкой динамики на этом направлении.

По данным ведомства, всего за последнюю неделю российские военнослужащие группировки освободили семь населенных пунктов, выбив оттуда украинские подразделения. За это время ВСУ потеряли до 1950 военных в зоне ответственности группировки «Восток».

Ранее Минобороны РФ отметило, что украинская сторона препятствует работе журналистов на передовой. ВС РФ обеспечили сотрудникам СМИ въезд в Купянск, Димитров и Красноармейск, где в окружении находятся остатки ВСУ, однако Киев не дает прессе освещать события в зоне боевых действий. Ведомство обвинило Украину в попытке скрыть истинное положение дел на фронте от западных партнеров.

Перед этим в Минобороны информировали, что российские военные сорвали четыре попытки ВСУ вырваться из окружения у Купянска. Украинские бойцы намеревались переправиться на правый берег Оскола по разрушенным мостам. ВС РФ ликвидировали около 50 солдат противника.

СВО
Украина
Днепропетровская область
ВС РФ
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роналду-младший дебютировал в сборной Португалии U16
Зеленского обвинили в том, что он сознательно бросил ВСУ в котле
Дочери принца Уильяма бежали из Великобритании
Названы приоритетные цели российской армии под Харьковом
Президент Колумбии столкнулся в небе с последствиями наложенных санкций
Лукашенко заявил о будущей продаже белорусского воздуха «вонючей Европе»
Обновленную стратегию развития Арктики внесли в Правительство России
Российский баскетболист установил уникальное достижение в НБА
Стало известно, сколько бутылок пива нужно для признания алкоголиком в США
У бывшего мэра Владивостока Николаева изъяли имущество на 1 млрд рублей
Кинолог объяснил, можно ли изменить характер собаки
ФСБ схватила краснодарца с зажигательной смесью
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве
Захарова раскрыла план Европы и Киева по «урегулированию»
Диетолог перечислила продукты, которые помогут развить память ребенка
Песков посоветовал не верить оценкам газет контактов Рубио и Лаврова
В Стамбуле прекратили активные поиски пловца Свечникова
В России впервые осудили коллектора за угрозу убийством
«Пять групповых ударов»: в Минобороны рассказали об успехах ВС РФ
Риелтор объяснил, защитит ли обязательная видеосъемка сделки в суде
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.