Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новоалександровка, расположенный в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны РФ. Данный успех стал частью более широкой динамики на этом направлении.

По данным ведомства, всего за последнюю неделю российские военнослужащие группировки освободили семь населенных пунктов, выбив оттуда украинские подразделения. За это время ВСУ потеряли до 1950 военных в зоне ответственности группировки «Восток».

Ранее Минобороны РФ отметило, что украинская сторона препятствует работе журналистов на передовой. ВС РФ обеспечили сотрудникам СМИ въезд в Купянск, Димитров и Красноармейск, где в окружении находятся остатки ВСУ, однако Киев не дает прессе освещать события в зоне боевых действий. Ведомство обвинило Украину в попытке скрыть истинное положение дел на фронте от западных партнеров.

Перед этим в Минобороны информировали, что российские военные сорвали четыре попытки ВСУ вырваться из окружения у Купянска. Украинские бойцы намеревались переправиться на правый берег Оскола по разрушенным мостам. ВС РФ ликвидировали около 50 солдат противника.