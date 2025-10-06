Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 15:04

Призер ОИ объяснил отсутствие россиян в заявке ЧМ по спортивной гимнастике

Голоцуцков назвал невключение россиян в заявку на ЧМ психологическим давлением

Антон Голоцуцков Антон Голоцуцков Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Двукратный медалист Олимпийских игр 2008 года Антон Голоцуцков в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что на Россию пытаются оказать психологическое давление, не включая спортсменов в заявку на чемпионат мира по спортивной гимнастике. Он призвал гордиться тем, что россиян боятся.

Боялись, боятся и будут бояться. Надо этим тоже гордиться. Мы ведь тоже не из робкого десятка. Очевидно пытаются как-то психологически повлиять — на нас это не работает. Может быть в конце объявят, — сказал Голоцуцков.

5 октября стало известно, что Международная федерация гимнастики (FIG) не внесла россиян в заявку на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте (Индонезия), который пройдет с 19 по 25 октября. Ранее пресс-служба FIG сообщила, что российским спортсменам на международных соревнованиях теперь запрещено демонстрировать георгиевскую ленточку. Также российским гимнастам запрещено показывать символы Z и V.

До этого власти Украины направили официальный запрос в Международную федерацию гимнастики с просьбой не допускать россиянку Ангелину Мельникову к участию в международных турнирах. Инициаторами обращения выступили в том числе Министерство молодежи и спорта страны и Украинская федерация гимнастики.

Россия
гимнастика
Чемпионат мира
спорт
