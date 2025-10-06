Булыкин раскрыл, чем его удивил матч «Динамо» — «Локомотив» Булыкин: «Динамо» и «Локомотив» удивили хорошим движением и желанием

Всем болельщикам наверняка понравился матч между «Динамо» и «Локомотивом», заявил NEWS.ru экс-футболист бело-голубых Дмитрий Булыкин. Он отметил, что команда, претендующая на медали, не может допускать грубые ошибки в обороне.

Супердерби, команды удивили хорошим движением и желанием. Игроки предпочли тратить больше сил в атаке, шли без оглядки на чужие ворота — думаю, всем болельщикам очень понравилось. «Динамо» играло хорошо, но результатом поддержка этой команды по понятным причинам осталась недовольна. Если бы не грубые ошибки в обороне, получилось бы лучше. Такие детские неточности не должна допускать команда, которая претендует на медали, — заявил Булыкин.

В матче 11-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 5:3. В составе победителей отличились Данил Пруцев (1-я минута), Алексей Батраков с пенальти (43-я), Николай Комличенко (68-я), Дмитрий Воробьев (81-я) и Александр Руденко (90+2). У «Динамо» авторами мячей стали Иван Сергеев (22-я), Бителло (27-я) и Максим Осипенко с пенальти (85-я).

Ранее «Спартак» в гостях уступил ЦСКА со счетом 2:3. Встреча прошла 5 октября на стадионе «ВЭБ Арена». За напряженной борьбой следили почти 30 тыс. зрителей.